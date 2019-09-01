أمن ساحل حضرموت يختتم المعرض التوعوي "المخدرات في لوحة" بالمكلا

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

أختتمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، مساء السبت، في حفل خطابي وتكريمي ،المعرض التوعوي "المخدرات في لوحة" والذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات على مدى ثلاثة أيام في نادي متطوعون بمدينة المكلا.



وفي الحفل الختامي ألقى المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي كلمة أكد فيها أن المخدرات سبباً رئيسياً في حدوث معظم الجرائم الجنائية في المكلا ومديريات ساحل حضرموت، وقد أخذنا على عاتقنا مسئولية مكافحتها والقضاء عليها بشتى الوسائل لحماية الشباب الحضرمي من الانزلاق في هذا المستنقع الخطير.

ودعا العميد التميمي في سياق كلمته، الجميع لتحمل مسئولياتهم في التوعية بمخاطر المخدرات كلٌ حسب تخصصه، خصوصاً في المدارس والمساجد والمحيط المجتمعي والمنتديات الثقافية والإجتماعية ووسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة والمسموعة ووسائل الاتصال المختلفة.

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وشدد "التميمي" على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بقوة وحزم مع المروجين الذين يبثون سمومهم في أوساط الشباب من أجل تلويث عقولهم بهذه الآفة الخطيرة، محذراً جميع الشباب بعدم الوقوع في مستنقع المخدرات والمسكرات التي تجلب الشرور للفرد والمجتمع.

وأشار العميد التميمي أن قيادة الأمن والشرطة تولي إدارة المكافحة أهتماماً كبيراً لأهميتها في محاربة المخدرات والقضاء عليها، خصوصاً في جانب التوعية والتثقيف، وأننا سنعمل على تأسيس مستشفى لمعالجة الأشخاص المدمنين سيتم البدء في وضع اللبنات الأولى له خلال الأسابيع القادمة.

بدوره رحب مدير إدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت المقدم عبدالله لحمدي بكل الحاضرين في حفل اختتام معرض "المخدرات في لوحة"، الأمر الذي يعكس مدى أهتمام مختلف فئات المجتمع بالتوعية من خطر المخدرات ومعرفة ضررها على الفرد نفسه وعلى المجتمع والوطن بشكل عام.

ووعد المقدم عبدالله لحمدي بتكثيف الجهود التوعوية المواكبة للتحركات الأمنية لمداهمة أوكار المتعاطين والمروجين ونقل فكرة المعرض التوعوي للأماكن العامة والمديريات الرئيسية.

وجرى في ختام الحفل تكريم القيادة العامة للأمن والشرطة وكذا الرسامين الذين شاركوا بلوحاتهم التوعوية في المعرض، والمشاركين في الأركان التوعوية والتثقيفية والمساهمين في إنجاح المعرض.

حضر الحفل الختامي، المدير العام لمكتب وزارة الثقافة الأستاذ خالد القحوم، والعقيد مرعي باخلعه مدير القيادة والسيطرة، والعقيد عيسى العمودي مدير أمن مديرية المكلا، والمقدم عبدالله لحمدي مدير مكافحة المخدرات، والمقدم عبدالله بن شملان نائب مدير المكافحة، والمقدم ابراهيم العكبري أركان خفر السواحل، والرائد علي عليان مدير التوجيه المعنوي، والملازم شوقي بن عمرون مدير التدريب والتأهيل.