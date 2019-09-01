باحث: الإصلاح سعى لتدمير ما حققه التحالف والنُخب والأحزمة الأمنية

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

أفاد باحث سياسي، بأن حزب الإصلاح "إخوان اليمن"، سعى بكل الوسائل لتدمير ما حققه التحالف والنُخب والأحزمة الأمنية في الجنوب.



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وقال الباحث السياسي أنيس الشرفي في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - إن ما تحقق في الجنوب في مكافحة الإرهاب بفضل دعم التحالف العربي كان كبيراً وغير مسبوق، ولم تحققه السلطات السابقة حتى في عز قوتها.

وأضاف أن قوات النخبة الشبوانية والأحزمة الأمنية كانت نموذجاً لفرض الأمن ومحاربة الإرهاب رغم عمرها القصير وتسليحها المحدود، إلا أنها بعزيمة شبابها تمكنت من تحقيق إنجازات في محاربة الإرهاب وتأمين الطرقات.

واعتبر الشرفي أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة يتم تجنيد أبناء المناطق الجنوبية لحماية مناطقهم من خطر الإرهاب، وهذه الاستراتيجية حققت نجاحاً كبيراً، لذلك سعى حزب الإصلاح إلى تدميرها من خلال تدمير هذه الأجهزة ليعيد سيطرته على الجنوب مثل ما حدث عام 1994 عندما أدخل الأفغان العرب إلى الجنوب وتسليمهم عدداً من المحافظات.