مصادر: انتفاضة قبلية جنوبية تتسع في عدة محافظات ضد الإخوان

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

قالت مصادر محلية في عدن، جنوب اليمن، إن الانتفاضة القبلية الجنوبية ستتوسع في الأيام المقبلة وستشهد عمليات نوعية لإحباط المؤامرة الإخوانية بإعادة تنظيم القاعدة إلى المحافظات اليمنية المطلة على بحر العرب.



وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "" - "أن قبائل محافظتي أبين وشبوة وحضرموت دفعت ثمناً كبيراً للمؤامرات السابقة لحزب الإصلاح، منذ مشاركتها في حكومات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، حيث تحولت المحافظات الجنوبية إلى ملاذ للإرهاب خلال فترة هيمنة حزب الإصلاح، الأمر الذي أحال حياة أبناء هذه المحافظات إلى جحيم وسط الإرهاب، خصوصاً في ظل الحرب الدولية على القاعدة وداعش.

وشددت المصادر على أن قبائل المحافظات الجنوبية لن تسمح لميليشيات الإصلاح بإعادة المنطقة إلى الوراء، ولن تتخلى عن المكاسب التي تحققت للمنطقة بفضل تضحيات قوات النخبة وبإشراف من التحالف العربي، وأثمرت هذه التضحيات المشتركة عن طرد التنظيمات الإرهابية التي كانت تتخذ من موانئ المحافظات الجنوبية مصدراً للتمويل والتهريب وتهديد الأمن الدولي

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وشهدت محافظات جنوبية انتفاضة قبلية ضد ميليشيات حزب الإصلاح احتجاجاً على قيام الحزب الإخواني بتسليم عدد من مديريات محافظتي أبين وشبوة لتنظيم القاعدة الإرهابي، في وقت نفذت قوات الحزام الأمني في عدن حملة مداهمات لتعقب الخلايا الإرهابية التي حركتها ميليشيات الإصلاح بهدف زعزعة الاستقرار في العاصمة اليمنية المؤقتة، حيث تم اعتقال عشرات الإرهابيين بعد يوم من تنفيذ تنظيمي القاعدة وداعش، بالتعاون والتنسيق مع حزب الإصلاح، هجمات في عدد من المدن الجنوبية بالعبوات الناسفة والعمليات الانتحارية استهدفت بثّ الفوضى وإعادة الإرهاب إلى المحافظات الجنوبية. وقتل وأصيب العشرات من قوات «الإصلاح» في كمائن مسلحة نفذتها قبائل شبوة وأبين، أثناء فرارهم نحو مدينة عَتَق اليمنية، خلال اليومين الماضيين.

واعترض مسلحون من قبائل شبوة مركبات عسكرية تابعة لقوات الإصلاح في منطقة النقَبَة وأطلقوا النيران عليها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفرار الآخرين نحو مناطق جبلية بين أبين وشبوة.

كما تعرضت قوات أخرى تابعة للإصلاح لكمين مسلح في منطقة خديْرة بأبين، بالتزامن مع كمين ثالث في منطقة العرِم في مديرية حَبّان.

وسجلت انهيارات متسارعة في قوات حزب الإصلاح الإخواني، بعد سيطرة قوات الحزام الأمني على عدد من مدن المحافظات الجنوبية، كما أظهرت مقاطع فيديو فراراً جماعياً لقوات الإصلاح المنضوية تحت لواء الحكومة.