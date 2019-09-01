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قوات جنوبية تتحرك من الساحل الغربي إلى عدن للتصدي للإخوان

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قوات جنوبية تتحرك من الساحل الغربي إلى عدن للتصدي للإخوان

كتب

متابعات_الخليج 365

تواصل تدفق التعزيزات العسكرية من قوات ألوية العمالقة الجنوبية، واللواء الثالث دعم وإسناد، وألوية المشاة من جبهة الساحل الغربي نحو مدينة عدن لتعزيز جبهات التصدي لقوات الإخوان الزاحفة من الشمال على الجنوب.

 

 

ووفقا لموقع "يمن نيوز"، اليوم الأحد، بأن تعزيزات متواصلة لقوات من الألوية الجنوبية في الساحل الغربي تتدفق إلى عدن وأبين، بعد تحرك مئات العربات والمركبات وأعداد كبيرة من المقاتلين والجنود إلى عدن.

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وأعلن الموقع الرسمي لألوية العمالقة الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، دفع تشيكلات من القوات الجنوبية في الساحل الغربي إلى عدن، وأبين.

 

وأظهر تسجيل فيديو طابوراً طويلاً من الآليات والأطقم محملة بالمقاتلين في طريقها إلى عدن قادمة من الساحل الغربي. 

 

ويتزامن ذلك مع تحذير قيادات جنوبية في اليومين الماضيين من تحشيد قيادات وجهات عسكرية وحزبية في مأرب ومناطق أخرى موالية للإخوان من حزب الإصلاح، لاجتياح الجنوب ومحافظتي أبين وعدن مجدداً.

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