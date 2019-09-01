Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 خلفان كتب متابعات_الخليج 365 كشف نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، علاقة جماعة الإخوان ويوسف القرضاوي المقيم في أحضان الأمير الصغير بالدوحة بما يحدث في اليمن.

Advertisements وفي تغريدات عبر "تويتر" قال خلفان: "تنظيم الإخوان هو الأب الروحي لكل الجماعات الإرهابية في العالمين العربي والإسلامي.. ولذلك..دقوا يا رجال رأس الحية". وأضاف: "مرشد التنظيم العالمي للإخوان.. ومقره في الدوحة إنه القرضاوي". وأوضح: "الجماعات الإخوانية في اليمن تلتقي به وتستمد فتاوى العمليات الانتحارية منه.. وحكومة قطر تعرف ذلك تمامًا". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلفان: إخوان اليمن يستمدون فتاوى الهجمات الانتحارية من القرضاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.