الحوثي يلغي جهازي المخابرات اليمنية وينشئ جهازاً خاصاً برئاسة متورط باختطاف نساء

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الحوثي يلغي جهازي المخابرات اليمنية وينشئ جهازا خاصا برئاسة متورط باختطاف نساء

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

ألغت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، السبت، جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي) ودمجتهما في جهاز أمني جديد.

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في حين عينت الميليشيا، القيادي المدعو عبدالحكيم الخيواني، المتورط باختطاف وإخفاء مئات النساء والفتيات في صنعاء، رئيساً للجهاز المفرخ، والمدعو عبدالقادر الشامي نائباً.

وذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، أصدر قراراً بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات ودمج جهازي الأمن القومي والسياسي.

وقضى القرار الحوثي، بدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات.

وتضمن قرار القيادي الحوثي، مادة أخرى بإلغاء أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن.