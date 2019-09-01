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فلكي يمني يحدد نطاق هطول الامطار خلال سبتمبر المقبل

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

حدد فلكي يمني، نطاق هطول الامطار خلال شهر سبتمبر المقبل.

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وقال الفلكي محمد عياش، في بيان مقتضب على صفحته بالفيسبوك، أن إحتمالية تهيؤ فرص هطول الأمطار الرعدية قائمة على مناطق يمنية متفرقة بشكل مُتقطع ومحدود النِطاق.

وأشار عياش الى أن المؤشرات الجوية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر تشير إلى ذلك. وهطلت أمطار رعدية خفيفة الى متوسطة على عدة محافظات يمنية خلال الايام الماضية.