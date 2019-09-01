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الجيش اليمني يقترب من حرض ويكبد مليشيات الحوثيين خسائر فادحة

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

استمرت المعارك لليوم الثالث على التوالي بين قوات الجيش اليمني، مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، وميليشيا الحوثي الانقلابية بمحيط مدينة حرض الحدودية، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.



وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، السبت، إن وحدات من الجيش الوطني تعمل على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيا الحوثية.

وأكد المركز أسر 11 عنصراً من الميليشيا في المواجهات، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصراً بينهم قيادات ميدانية.

استكمال تحرير حرض

وأطلقت قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليومين الماضيين عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مدينة حرض، وتمكنت خلالها من تحرير عدة قرى في محيط المدينة.

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وأسفرت المعارك الدائرة منذ الأربعاء، عن تحرير الجيش اليمني نحو 15 كيلو متراً، على تخوم مدينة حرض، بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى.

وأكد مصدر عسكري أنه لم يعد يفصل قوات الجيش الوطني عن مدينة حرض سوى كيلو متر واحد من الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي والمدينة.

تأمين المواقع المحررة

ونشر المركز مقطع فيديو لعمليات تمشيط وتأمين المواقع المحررة في محيط مدينة حرض.إلى ذلك، أصيب مسؤول أمني تابع لميليشيات الحوثي وقُتل جميع مرافقيه، السبت، في كمين نصبته مقاومة جبن في الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر ميداني إن المقاومة في مديرية جبن، شمال شرق محافظة الضالع، نصبوا كميناً محكماً استهدف مشرفاً أمنياً تابعاً لميليشيات الحوثي.

وأصيب المشرف الأمني الحوثي، ويدعى أبو حيدر، في الكمين، بينما قُتل جميع مرافقيه وعددهم ما يقارب العشرة.