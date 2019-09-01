- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجيش اليمني يقترب من حرض ويكبد مليشيات الحوثيين خسائر فادحة
الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
استمرت المعارك لليوم الثالث على التوالي بين قوات الجيش اليمني، مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، وميليشيا الحوثي الانقلابية بمحيط مدينة حرض الحدودية، في محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، السبت، إن وحدات من الجيش الوطني تعمل على تأمين القرى والمزارع المحيطة بمدينة حرض المحررة حديثاً، بالإضافة لتمشيط وانتزاع حقول الألغام التي خلفتها الميليشيا الحوثية.
وأكد المركز أسر 11 عنصراً من الميليشيا في المواجهات، ليرتفع عدد الأسرى إلى 20 عنصراً بينهم قيادات ميدانية.
استكمال تحرير حرض
وأطلقت قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليومين الماضيين عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مدينة حرض، وتمكنت خلالها من تحرير عدة قرى في محيط المدينة.
وأسفرت المعارك الدائرة منذ الأربعاء، عن تحرير الجيش اليمني نحو 15 كيلو متراً، على تخوم مدينة حرض، بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى.
وأكد مصدر عسكري أنه لم يعد يفصل قوات الجيش الوطني عن مدينة حرض سوى كيلو متر واحد من الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي والمدينة.
تأمين المواقع المحررة
ونشر المركز مقطع فيديو لعمليات تمشيط وتأمين المواقع المحررة في محيط مدينة حرض.إلى ذلك، أصيب مسؤول أمني تابع لميليشيات الحوثي وقُتل جميع مرافقيه، السبت، في كمين نصبته مقاومة جبن في الضالع، جنوب اليمن.
وقال مصدر ميداني إن المقاومة في مديرية جبن، شمال شرق محافظة الضالع، نصبوا كميناً محكماً استهدف مشرفاً أمنياً تابعاً لميليشيات الحوثي.
وأصيب المشرف الأمني الحوثي، ويدعى أبو حيدر، في الكمين، بينما قُتل جميع مرافقيه وعددهم ما يقارب العشرة.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يقترب من حرض ويكبد مليشيات الحوثيين خسائر فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.