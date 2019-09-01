Advertisements مليشيات الإخوان تتعرض لأعنف هجوم في مديرية نصاب من قبل المقاومة الجنوبية الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب Advertisements الخليج 365 تعرضت مليشيات الإخوان في محافظة شبوة قبل قليل لهجوم وصف بالأعنف من قبل قوات المقاومة الجنوبية أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وإحراق اليات وأطقم عسكرية .

وقالت مصادر محلية بأن قوات المقاومة الجنوبية في مديرية نصاب فرقة "مغاير شبوة" شنت سلسلة من الهجمات على مليشيات الإخوان . وطبقا للمصادر فقد شوهدت السنة اللهب تتصاعد من المواقع التي تتمركز فيها المليشيات الغازية القادمة من مأرب والتي كانت تتمركز في المجمع الحكومي في نصاب شبوة . Advertisements

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