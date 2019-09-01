القوات المشتركة تصد هجوماً حوثياً عنيفاً بمدينة الحديدة

القوات المشتركة _ ارشيفية

كتب الخليج 365

وذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة باتجاه كلية الهندسة ومستشفى 22 مايو وشرق مدينة الصالح.

وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية استخدمت مختلف أنواع الأسلحة.

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