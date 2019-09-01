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عاجل .. الحوثي يعلن رسميا مصرع القائد الأول لمليشياته في محور صعدة
الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
اعترفت ميليشيا الحوثي، بمقتل قائد ميليشياتها في محور صعدة خلال المواجهات التي تشهدها جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية مصرع قائد مليشيات الحوثي في محور صعدة المدعو أمين حميد الحميري وهو برتبة عميد في ضربة جوية للتحالف استهدفته مع عدد من مرافقيه أثناء المعارك التي شهدتها جبهة كتاف اليومين الماضيين.
وشهدت جبهة كتاف لاسيما وادي آل أبو جبارة خلال الأيام الماضية معارك ضارية شارك فيها طيران التحالف العربي أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات وأطقم وأسلحة تابعة لها.
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