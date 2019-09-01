أبرز مشائخ الجوف يعلن الخروج من التحالف ويدعو اليمنيين للمصالحة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

دعا الشيخ القبلي البارز، “الحسن أبكر”، كل الأطراف اليمنية، إلى عقد صلح شامل بصورة عاجلة لمواجهة العدو الخارجي، في إشارة إلى التحالف على اليمن.

وتأتي هذه الدعوة لأبرز القيادات القبلية التابعة للإصلاح، في محافظة الجوف، عقب قيام الامارات بشن غارات على مليشيات حزب الاصلاح امام صمت السعودية

وقال الشيخ أبكر في منشور ، على حسابه في “فيس بوك”، أدعو الأطراف اليمنية جميعا أن يحذوا حذو أسلافهم ، ويعقدوا صلح عاجل وبصورة استثنائية فيما بينهم.”

وأضاف :”الوضع خطير والمؤامرة كبيرة والضحية اليمن واليمنيين جميعا، الأول ثم الذي يليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بما قلت، اللهم أني بلغت ، اللهم فاشهد”.

وأكد الشيخ أبكر أن الأطراف اليمنية، إذا لم تقبل دعوات المصالحة، فعليها أن تستعهد للإهانة والوصاية عليها وعلى كل أبناء اليمن جميعا.. مشيراً إلى أن الأعداء يتربصون بكل اليمنيين.

ولفت الشيخ أبكر إلى أن التاريخ يحكي مرور اليمن بمنعطفات وصراعات وتحديات وانقلابات بينية كثيرة ، وكانت كل الأطراف المتصارعة تستعين بقوى خارجية ، لكنهم كانوا يرفضون أن يستعمرهم أو يبتزهم من يساعدهم أو يقدم لهم دعما أو اسنادا ، وإذا شعروا بما يمس سيادتهم اتحدوا فيما بينهم ونسوا خلافاتهم وتنازل بعضهم لبعض ، وشكلوا قوة وسدا منيعا أمام من يطمع في بلدهم أو في نفسه مرض.

وقال :”القبائل اليمنية دخلت في معارك وحروب وثارات طاحنة وإذا حاول عدو خارجي استغلال ظرفهم وهجم على طرف منهم ، استدعى الخصوم بعضهم البعض وعقدوا صلح بصورة عاجلة واستثنائية وتوقف كل منهم في مكانه ، ولا يمكن لطرف أن يتعدا أو يعتدي أو يخون أو يغدر أو يلتوي حتى يردعوا العدو القادم والزاحف وبعد ما يتم تأديبه وردعه إما أن يعودوا للاقتتال أو يحلوا قضيتهم فيما بينهم بشكل ودي واخوي ، وهنا يكون لاطماع العدو الخارجي فضل جمعهم وتوحيدهم واعادتهم إلى رشدهم .”

الجدير بالذكر أن المجلس السياسي الاعلى اعلن قبل ايام عن تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية من أجل عقد صلح داخلي بين اليمنيين.