شحنة إسلحة جديدة تصل الى محافظة عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن كشفت مصادر محلية في محافظة عدن، عن وصول سفينة إماراتية تقل على متنها أسلحة ثقيلة وصواريخ . واوضحت المصادر أن السفينة الاماراتية افرغت حمولتها في ميناء الزيت بالبريقة ، مشيرة الى ان قوات الحزام الأمني استلمت محتويات الشحنة من سلاح وصواريخ وذخيرة وقامت بنقلها الى عدة مخازن في عدن .

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