مقتل عشرات المختطفين لدى الحوثيين بغارات جوية استهدفت مبنى حكومي في ذمار

شنت مقاتلات التحالف العربي في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد غارات جوية على مباني تضم مختطفين لدى ميلشيات الحوثي في محافظة ذمار (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" أن التحالف شن ثمان غارات جوية استهدفت مبنى كلية المجتمع في حي الدرب والذي تتخذ ميلشيات الحوثي من طابقه الأرضي سجن للمختطفين، بالإضافة إلى مبني المعهد الفني شمال المحافظة"



ولم ترد إحصائية عن الضحايا، غير ان مصادر كشفت عن إحصائية أولية حيث تم "انتشال نحو 25 جثة من تحت الانقاض ونقلهم إلى مستشفى ذمار العام فيما لايزال فريق الإنقاذ يواصل البحث عن جثث مجهولة جراء الغارات المكثفة".



وقالت المصادر "أن معظم السجناء هم عبارة عن مختطفين من محافظات ذمار وتعز وإب ونقلهم إلى مبني كلية المجتمع الذي تعتقلهم الجماعة في نقطة الحوبان بتعز وأيضاً النقاط المنتشرة على امتداد خط ذمار – تعز وقدر عددهم بـ 170 شخص"



من جانبه أعلن التحالف العربي عن تنفيذ الغارات الجوية وقال "إنه قام بتدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بذمار، وهو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي".



وأضاف التحالف "أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".



في المقابل أعلن الحوثيون أن الطيران العدوان أستهدف أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار والذي يضم عشرات الأسرى، بحسب رئيس لجنة شئون الأسرى عبد القادر المرتضى، والذي قال "أن السجن معروف لدى التحالف ولدى اللجنة الدولية للصليب لأحمر".



وفي ظل تضارب المعلومات عن الضحايا لم ترد إلى لحظة كتابة الخبر (الثالثة فجرا) معلومات وإحصائيات دقيقة حول عدد الضحايا والأماكن الأخرى المستهدفة.