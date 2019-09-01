عدن: مسلحون مجهولون يغتالون "الردفاني" إمام وخطيب مسجد في الشيخ عثمان

اغتال مسلحون مجهولون، مساء السبت، إمام وخطيب أحد المساجد، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين اغتالوا إمام وخطيب مسجد البناء، عبد الباري ثابت علي الردفاني، في حي الشيخ عثمان بمدينة عدن.

وتأتي هذه الجريمة، بعد اسبوعين على انقلاب مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا، على الحكومة الشرعية، وسيطرتها على قصر المعاشيق بقوة السلاح، وتحديدا في الـ 16 من أغسطس الماضي.

وتعيد هذه الجريمة الى الاذهان الجرائم المماثلة التي ارتكبت بحق عدد من السياسيين وأئمة وخطباء المساجد في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة ما يُسمى بالحزام الأمني التابع لها منذ أواخر 2015، وسط اتهامات لقيادات المليشيا الانتقالية بتنفيذ جرائم الاغتيالات في المدينة.

