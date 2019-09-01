التحالف يستهدف مبنى حكومي في ذمار والحوثيون يدًعون أنه سجنا للأسرى

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التحالف يستهدف مبنى حكومي في ذمار والحوثيون يدعون أنه سجنا للأسرى

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي، بعد منتصف ليل السبت، عدة غارات على كلية المجتمع في محافظة ذمار.



وبعد لحظات من الغارات قالت جماعة الحوثيين إن الموقع الذي استهدفته مقاتلات التحالف هو سجن مليء بالأسرى وأن ضحايا من الأسرى سقطوا بين قتيل وجريح.

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وقال مسؤول لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين عبدالقادر المرتضى إن الصليب الأحمر الدولي والتحالف نفسه على علم بأن كلية المجتمع التي تعرضت للاستهداف هي سجن يضم عشرات الأسرى من الموالين للحكومة الشرعية.

وأكد القيادي الحوثي سقوط قتلى وجرحى من المحتجزين في الكلية التي حولتها جماعته إلى سجن لكنه قال إنه لا يعلم عدد الضحايا حتى الآن، وأن لجان إنقاذ بدأت عملية إخراج الجثث من تحت الأنقاض.

وفي حين حمّل المسئول الحوثي النظامين السعودي والإماراتي المسؤولية الكاملة إزاء استهداف السجن وما سينتج عنه، دعا المنظمات الدولية والمحلية الى إدانة هذه الجريمة المروعة والنزول الى المكان المستهدف ومعاينته عن كثب.

من جانبه قال التحالف إنه قام بتدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بذمار، وهو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادي.

ونقلت قناة العربية عن التحالف قوله أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.