Advertisements طيران التحالف ينقض على مخزن لوجستي للميلشيا وسط اليمن الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 كشف التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اليوم الأحد، إنه قام بتدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بمحافظة ذمار.

Advertisements وذكر التحالف أن الموقع عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية وباليستينة. وأضاف التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين. وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي الانقلابية من اطلاق صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة باتجاه الأراضي السعودية Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف ينقض على مخزن لوجستي للميلشيا وسط اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.