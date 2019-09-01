مجموعة دولية تعلن بداية النهاية للتحالف السعودي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال تقرير حديث صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، إن التحالف السعودي الإماراتي وصل في حرب اليمن إلى التشظي ونقطة الانهيار خاصة مع سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على مدينة عدن وتنامي الصراع البيني أكثر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن يمكن أن تدفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وإلى تجدد المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بحيث تشمل من وصفهم بـ”الانفصاليين الجنوببين”.

الا أنه استبعد موافقة السعودية على اي قرار أممي بضم مليشيات الإمارات في المفاوضات.