شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن آلآف الدعوات تطال محمد بن زايد عقب هذه التغريدة ”تعرّف عليها“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تغريدة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد . وقال في تغريدة رصدها ”كريتر سكاي“ : ‏نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وتوالت بعدها آلاف اللعنات والدعوات التي وجهها مغردون الى محمد بن زايد ، قائلين أي سلام تدعو له وانت من خلقت الفوضى في البلدان العربية وقتلت الالاف من بينهم اليمنيين . ونضع رابط التغريدة لمتابعة تلك التعليقات : نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019



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