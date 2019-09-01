شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صدور قرارات حوثية بتعيينات وإنشاء جهاز للأمن والمخابرات (الأسماء) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى القيادي الحوثي مهدي المشاط قراراً بدمج جهازي الأمن القومي والسياسي تحت مسمى جهاز الأمن والمخابرات ، كما قضى القرار بتعيين اللواء عبدالحكيم هاشم علي الخيواني رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات، واللواء الدكتور عبدالقادر قاسم أحمد الشامي نائبا له.

كما أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى قراراً بتعيين عبدالباسط علي أحمد حسن الهادي محافظا لمحافظة صنعاء ، خلفاً للمحافظ السابق حنين قطينة والذي يعد من أبرز القيادات المقربة من محمد علي الحوثي.

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