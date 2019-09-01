شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن طائرات إماراتية تواصل نقل مئات الشباب من جزيرة سقطرى إلى أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تواصل دولة الإمارات نقل المئات من شباب محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق اليمن) إلى أبوظبي عبر رحلات جوية بطائرات إماراتية منذ أكثر من شهر.

وأكد مدير مطار سقطرى عبدالرحمن علي أن الإمارات تقوم بنقل مئات من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى من عسكريين ومدنيين جوا إلى أبو ظبي.

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وقال المدير في رسالة لوزير الدفاع اليمني حصل المصدر أونلاين على نسخة منها، إن الإمارات تدفع مبالغ مالية كبيرة للأفراد الذين يتم نقلهم وتقوم بنقل من 100 - 200 فرد في كل رحلة.

كما حذر اللواء الأول مشاه بحري التابع للشرعية بأرخبيل سقطرى أفراده من المغادرة بصورة غير قانونية بحجة العمل مهدداً بإجراءات رادعة.

وأمهل اللواء، في وثيقة حصل المصدر أونلاين على نسخة منها، عدداً من أفراده الذين غادروا إلى الإمارات بالعودة إلى مواقعهم حتى اليوم مهدداً باتخاذ إجراءات صارمة ضد من ينوي المغادرة.

ويوم أمس، وصلت الدفعة الثانية من مجندي الحزام الأمني إلى سقطرى بعد تدريبهم بمعسكرات تابعة للإمارات بعدن بعد شهرين من وصول الدفعة الأولى المقدرة ب300 عنصر.

وكانت سلطات محافظة سقطرى أحبطت محاولة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً باقتحام ميناء سقطرى بعد منع المحافظ تفريغ حمولة سفينة إماراتية رفضت الإمارات تفتيشها.