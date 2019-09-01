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شاهد .. التحالف يفتك بالاخوان والقاعدة فى اليمن وقطر تختبئ

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” فيديو يُظهر الاخوان كائنات فضائية تحاول بسط سلطتها على جنوب اليمن بمساعدة القاعدة وداعش وقطر، كما يظهر الفيديو شبح كاسر يمثل قوات التحالف يفتك بالقاعدة وداعش والاخوان، بينما تختبئ قطر "الداعمة لهم " خلف صخرة خوفا ً من أن يفتك بها أيضا ً.



جدير بالذكر، ان حزب الاصلاح لجأ، مؤخراً، للاستعانة بتنظيم داعش الإرهابي لاستهداف قوات الحزام الأمني شمال عدن، بعد فشل مخططاته لاجتياح العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، حيث شهدت مدن عدن ولحج، هجمات استهدفت جميعها قوات الحزام الأمني والشرطة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي،الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف قوات الحزام الأمني شمال عدن، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى، وذلك بعد ساعات من وقوعه، ما أثار علامات الاستفهام في الشارع اليمني بشأن توقيت الهجمات والأطراف المستفيدة منها، خاصة أنها جاءت عقب إفشال قوات الحزام الأمني للعملية الإخوانية الرامية إلى اجتياح عدن، ونشر الفوضى داخل المناطق المحررة.