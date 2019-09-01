شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جيش جرار للحوثي يستعد لاجتياح مارب والسيطرة عليها بدعم اماراتي.. مصدر عسكري يكشف ماسيحدث في مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6603012عاجل.. جيش جرار للحوثي يستعد لاجتياح مارب والسيطرة عليها بدعم اماراتي.. مصدر عسكري يكشف ماسيحدث في مارب. قال مصدر عسكري رفيع تابع للحوثيين في صنعاء عن تسريبات بشان اتفاق حوثي اماراتي لاجتياح مارب وبدعم اماراتي. Advertisements وقال المصدر ان الحوثيين سحبوا مقاتليها من اهم الجبهات القتالية "الساحل الغربي والحدود.. وغيرها" وكذالك قللت من نقاط التفتيش التسهيل للمواطنين بالعبور بطريق صنعاء مارب ، وقالت مصادر ان نقطة ابو هاشم برداع التي تعتبر اهم واخطر نقطة تفتيش سهلت عملية عبور المواطنين لامول مرة تحدث منذ الانقلاب.6603012

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