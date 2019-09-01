شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجـــــل : انقلاب مفاجئ في الامارات ،،، ومحمد بن راشد يصدر البيان رقم «1» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3988071في أول موقف اعتراض رسمي من قبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سياسات محمد بن زايد حاكم أبو ظبي، أعلن "بن راشد" رسميا، رفضه لسياسات بلاده التي تسببت حسب قوله في تدمير سمعة الإمارات.

وقال بن راشد في رسالة بمناسبة العام الهجري الجديد، إنه ينبغي أن يسمح الإماراتيون بالعبث والفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها حسب قوله، تأكل منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بناءها.

Advertisements

وأضاف محمد بن راشد، أن سمعة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين، في إشارة للمغردين التابعة لمحمد بن زايد، مضيفا: "لدينا وزارة الخارجية معنية بإدارة ملفات الخارجية والتحدث باسمنا، والتعبير عن مواقفنا".

وقال إنه من الضروري الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنتها دولة الإمارات مع دول وشعوب المنطقة، مشددا على أنه لن يسمح لمجموعة من المغردين أن يعبثوا بإرث زاد.

3988071