شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اشتباكات عنيفة بين النخبة الشبوانية وقوات الجيش اليمني وخسائر كبيرة للجيش اليمني في شبوة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9202132شن قبل لحظات مليشيات النخبة الشبوانية هجماً على مواقع الجيش اليمني في مرخة بمحافظة شبوة. وتمكنت مليشيات النخبة من الحاق خسائر كبيرة في العناصر البشرية والعتاد التابع لقوات الجيش اليمني في الهجوم الذي تشنه في الاثناء على مفرق واسط في مرخة بمحافظة شبوة. Advertisements 9202132

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