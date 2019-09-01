عاجل : سبع غارات سعودية على ذمار وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الاسرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ذمار

أقدم طيران العدوان السعودي، اليوم الأحد، على استهداف كلية المجتمع بمحافظة ذمار بعدة غارات اسفرت عن تدمير المبنى والحاق اضرار كبيرة بمنازل المواطنين المحيطة بالكلية.

وقالت مصادر محلية ان طيران العدوان شن سبع غارات جوية على كلية المجمتع مستهدفاً الأسرى المحتجزين في احد مباني الكلية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى: أن طيران العدوان يستهدف في هذه الأثناء أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار

واضاف أن السجن المقصوف فيه عشرات الأسرى التابعين للعدو ، مشيراً الى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

Advertisements

واشار الى ان فرق الانقاذ تواصل في هذه الاثناء عمليات البحث والانقاذ، فيما لا يزال مصير الكثير من الأسرى مجهول ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول الى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله

وأكد المرتضى أن السجن معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات

وحمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قوى العدوان وعلى رأسهم النظامين السعودي والإماراتي المسؤلية الكاملة إزاء هذا الإستهداف وما سينتج عنه.. داعياً المنظمات الدولية والمحلية الى ادانة هذه الجريمة المروعة والنزول الى المكان المستهدف ومعاينته عن كثب