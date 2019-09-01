شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي(فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر معاملة قبيلة جهم صرواح بمحافظة مأرب الحسنة لخمسة أسرى من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. ويظهر الفيديو إكرام قبيلة جهم بصرواح للأسرى اليافعيين المنتمين للواء الخامس دعم واسناد التابع للانتقالي بالولائم والذبائح وتوفير جميع متطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس. وأشاد ناشطون بقبيلة جهم صرواح التي أكرمت الأسرى اليافعيين المنتمين للإنتقالي رغم إعدام رفاقهم لأحد أبناء القبيلة "جريح في الجيش الوطني" في منطقة العلم بعدن بعد تعذيبه. وأكدوا أن هذه المعاملة الحسنة للأسرى اليافعيين في مأرب رسالة نبيلة تعكس روح وكرم أبناء قبيلة جهم صرواح واحترامهم لما تمليه عليهم الشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية والتي تكفل حسن معاملة الاسير وتوفير جميع متطلباته.

------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : انقلاب مفاجئ في الامارات ،،، ومحمد بن راشد يصدر البيان رقم «1» Advertisements • عاجـــل : عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي(فيديو) • عاجـــل : تسارع الأحداث جنوبي اليمن.. وكالة دولية تكشف عن ”تلاسن سعودي ـ إماراتي“ وتوجيهات سعودية صارمة وموقف غاضب للملك ”سلمان“ يقلب موازين المشهد • عاجـــل : اعلان مفاجئ من الرياض يصدم قيادات المجلس الانتقالي .. انتم اخطر من حزب الاصلاح وترتبطون بالقاعدة وداعش وهذة الصور خير دليل ..شاهد • شاهد كيف ردت السعودية على الشكوى التي قدمتها الشرعية ضد الامارات .. اعلامي في واشنطن يكشف الكواليس -----------------------------------------

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.