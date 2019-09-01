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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صحفي سعودي بارز يثبت بالدليل ارتباط قيادات المجلس الانتقالي بالقاعدة وداعش ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحفي سعودي بارز يثبت بالدليل ارتباط قيادات المجلس الانتقالي بالقاعدة وداعش ..«صور»
أكد الصحفي السعودي المعروف، والمنتمي للمؤسسة السعودية الرسمية، منصور الخميسي أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ، هي على علاقة وطيدة بتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين.
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ونشر الخميسي، صورا لقيادات في المجلس الانتقالي بصحبة قيادات في القاعدة وداعش، كدليل على أن الانتقالي جماعة ارهابية.
وقال الصحفي السعودي البارز، في تغريدة على تويتر رصدها محرر "بويمن" : "القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي شلال شايع يرتبط بداعش ورئيسه هاني بن بريك يرتبط بالقاعدة وعلى سالم البيض وعيدروس الزبيدي يرتبطان بإيران والقاعدة وإيران يتحالفان".
واضاف: : هذا هو المجلس الانتقالي فكيف يأتي من يدعمه بحجة محاربة الإصلاح؟ لدينا الآن مصيبة أكبر من الإصلاح وهي الانتقالي".
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