شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صحفي سعودي بارز يثبت بالدليل ارتباط قيادات المجلس الانتقالي بالقاعدة وداعش ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحفي سعودي بارز يثبت بالدليل ارتباط قيادات المجلس الانتقالي بالقاعدة وداعش ..«صور»

أكد الصحفي السعودي المعروف، والمنتمي للمؤسسة السعودية الرسمية، منصور الخميسي أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ، هي على علاقة وطيدة بتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين.

-------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عـــــاجـــــل : انقلاب مفاجئ في الامارات ،،، ومحمد بن راشد يصدر البيان رقم «1»

• عاجـــل : عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي(فيديو)

• عاجـــل : تسارع الأحداث جنوبي اليمن.. وكالة دولية تكشف عن ”تلاسن سعودي ـ إماراتي“ وتوجيهات سعودية صارمة وموقف غاضب للملك ”سلمان“ يقلب موازين المشهد

Advertisements

• عاجـــل : اعلان مفاجئ من الرياض يصدم قيادات المجلس الانتقالي .. انتم اخطر من حزب الاصلاح وترتبطون بالقاعدة وداعش وهذة الصور خير دليل ..شاهد

• شاهد كيف ردت السعودية على الشكوى التي قدمتها الشرعية ضد الامارات .. اعلامي في واشنطن يكشف الكواليس

-----------------------------------------

ونشر الخميسي، صورا لقيادات في المجلس الانتقالي بصحبة قيادات في القاعدة وداعش، كدليل على أن الانتقالي جماعة ارهابية.

وقال الصحفي السعودي البارز، في تغريدة على تويتر رصدها محرر "بويمن" : "‏القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي شلال شايع يرتبط بداعش ورئيسه هاني بن بريك يرتبط بالقاعدة وعلى سالم البيض وعيدروس الزبيدي يرتبطان بإيران والقاعدة وإيران يتحالفان".

واضاف: : هذا هو المجلس الانتقالي فكيف يأتي من يدعمه بحجة محاربة الإصلاح؟ لدينا الآن مصيبة أكبر من الإصلاح وهي الانتقالي".