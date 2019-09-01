الحديدة: القوات المشتركة تصد هجوما للمليشيا شرق مدينة الصالح وكلية الهندسة

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-الحديدة تمكنت القوات المشتركة مساء اليوم السبت من التصدي لهجوم شنته مليشيا ايران الحوثية في عدة مناطق بمدينة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة تصدت هجوما للمليشيا باتجاه كلية الهندسة ومستشفى 22 مايو وشرق مدينة الصالح. وذكرت المصادر أن المليشيا استخدمت مختلف أنواع الأسلحة.

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