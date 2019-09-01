مكتب الصحة في حيس يطلق نداءات استغاثة لمواجهة مرض الاسهالات الحادة

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الأحد 1 سبتمبر 2019
مكتب الصحة في حيس
كتب
الخليج 365-الحديدة
أطلق مكتب الصحة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة اليوم نداءات استغاثة لمواجهة الاسهالات الحادة في المدينة.
وذكر مكتب الصحة في بيان له أن المراكز الصحية في مدينة حيس تشهد توافد كبير وغير مسبوق للمصابين بوباء الاسهالات المائية الحادة ومرض الكوليرا.
وأوضح المكتب أن مستشفى حيس الريفي استقبل امس الجمعة أربع حالات كوليرا مؤكدة بالفحوصات المخبرية وحالتها سيئة للغاية و أكثر من ثلاثين حالة أسهال مائي حاد شبيهة بالكوليرا،، واكثر من خمسين حالة من الاسهالات الموسمية.
وتوقع مكتب الصحة انتشار وباء الكوليرا والاسهالات المائية بشكل كبير خلال الأيام القادمة، داعيا الجهات الحكومية المختصه، والجهات الداعمة والمنظمات المعنية لدعم القطاع الصحي في حيس بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة من محاليل وسوائل وريدية، لمستشفى حيس الريفي المستشفى الوحيد في المديرية الذي يستقبل كافه الحالات المرضية والوبائية المختلفة.
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