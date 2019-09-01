عاجل: إشتباكات عنيفة في مدينة نصاب بشبوة 

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 كتب Advertisements الخليج 365-شبوة قالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة تجري في الاثناء في مدينة نصاب بمحافظة شبوة.

وذكرت المصادر أن مجاميع هاجموا بسلاح متوسط المجمع الاداري الذي تسيطر عليه قوات تابعة للشرعية موالية للاصلاح. وما تزال الاشتباكات بين الطرفين مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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