مليشيا الحوثي تواصل قصف الاحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-الحديدة
تواصل مليشيا ايران الحوثية قصف المدنيين في الاحياء السكنية بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية اليوم السبت إن المليشيا قصفت بالمدفعية و الهاون عيار 120 ومدفعية الهاوزر وقذائف بي 10 على مدينة حيس وبعض من مواقع القوات المشتركة.
واستمر القصف بشكل متقطع منذ الصباح وحتى مساء اليوم.
وذكرت المصادر أن قذائف مليشيا الحوثي سقطت على عمارة سعيد عبدالله الدحم في وسط المدينة وألحقت بها أضراراً كبيرة، فيما سقطت قذائف أخرى في السوق العام في المدينة.
كما سقطت القذائف على احياء المواطنين ودمرتها والحقت بها خسائر فادحة.
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