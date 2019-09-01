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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية Advertisements

كتب الخليج 365-صنعاء

يواصل الدولار والسعودي الصعود امام الريال اليمني في محلات الصرافة في صنعاء.



وقال مصرفيون إن سعر الدولار والسعودي مساء اليوم السبت في محلات الصرافة هي على النحو التالي:

شراء الدولار

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مستمر للدولار والسعودي.. تعرف على الأسعار هذا المساء بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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