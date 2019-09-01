مقرر الجمعية الوطنية في الانتقالي لـ"اليمن العربي": الإرهابيين المطلوبين عالميًا ظهروا بجانب الشرعية 

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السبت 31 أغسطس 2019

نصر هرهرة

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن العالم قد شهد على ظهور الإرهابيين المطلوبين عالميًا وهم يخرجوا من معسكرات الشرعية.



وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أنه توجد علاقة بين التفجيرات الإرهابية التي قام بها منتسبوا التنظيم في عدن وبين زيارة الوفد الأمريكي للسعودية، لان هذه محاولة لإرباك الوضع الداخلي وإظهار أن عدن غير أمنه ولكن مثل هذه الحالات ممكن أن تحدث في أي بقعة في العالم ما بالك في مدينة خرجت للتو من الحرب على الإرهاب.

وعدد هرهرة، بعض القيادات المدرجة على قائمة الإرهابيين المطلوبين للعدالة الدولية مثل ابو البراء البيضاني زعيم داعش في اليمن، ولؤي الزامكي، أحد القادة البارزين في تنظيم القاعدة.