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السبت 31 أغسطس 2019
نصر هرهرة
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن العالم قد شهد على ظهور الإرهابيين المطلوبين عالميًا وهم يخرجوا من معسكرات الشرعية.
وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أنه توجد علاقة بين التفجيرات الإرهابية التي قام بها منتسبوا التنظيم في عدن وبين زيارة الوفد الأمريكي للسعودية، لان هذه محاولة لإرباك الوضع الداخلي وإظهار أن عدن غير أمنه ولكن مثل هذه الحالات ممكن أن تحدث في أي بقعة في العالم ما بالك في مدينة خرجت للتو من الحرب على الإرهاب.
وعدد هرهرة، بعض القيادات المدرجة على قائمة الإرهابيين المطلوبين للعدالة الدولية مثل ابو البراء البيضاني زعيم داعش في اليمن، ولؤي الزامكي، أحد القادة البارزين في تنظيم القاعدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر مقرر الجمعية الوطنية في الانتقالي لـ"اليمن العربي": الإرهابيين المطلوبين عالميًا ظهروا بجانب الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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