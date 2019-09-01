توقف مصانع البلك والكسارات في باجل بعد فرض المليشيا 30% من المبيعات

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السبت 31 أغسطس 2019

مصانع البلك والكسارات

كتب الخليج 365-الحديدة

توقفت مصانع البلك والكسارات في مدينة باجل بمحافظة الحديدة عن العمل بعد فرض مليشيا ايران الحوثية نسبة 30% من المبيعات لصالحها.

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وقال مالك مصنع للبلك في تصريحات صحفية، إنه قرر إغلاقه تأثراً بوقع الرسوم الجديدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الأساسية من الوقود والأسمنت إلى مبالغ يصعب شراؤها.

وذكر إنه مع قرار فرض الرسوم الجديدة يظل من الصعب جداً تشغيل المصنع، ولذا قرر التوقف.

وكان مدير باجل المعين من قبل المليشيا قد ابلغهم بتوجيهات المليشيا وعليهم تنفيذها.

وتفرض مليشيا الحوثي هذه النسبة على كل القطاعات التجارية بما فيها البنوك الاهلية، والتجارات الكبيرة في عموم المحافظات المحتلة.