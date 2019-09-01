إصابة قيادي حوثي ميداني في كمين للمقاومة بمدينة جبن شمال الضالع

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-الضالع قالت مصادر محلية في محافظة الضالع إن قيادي حوثي ميداني اصيب في كمين نفذته المقاومة في مدينة جبن شمال المحافظة.

وذكرت المصادر أن المقاومة في مدينة جبن نصبت كمين للقيادي الحوثي المدعو ابو حيدر ادى الى اصابته فيما قتل عددا من مرافقيه. وعدد القتلى بحسب المصادر عشرة تم نقلهم مباشرة الى ثلاجات المستشفيات. ويعتبر هذا الكمين هو الأول من نوعه فيما تشهد جبهة قعطبة اشتباكات يومية.

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