مستشار بن لادن لـ"اليمن العربي": فزاعة القاعدة في الجنوب هدفها السيطرة على باب المندب

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السبت 31 أغسطس 2019

أيمن الفايد

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قال أيمن الفايد، المستشار الإعلامي لأسامة بن لادن، أن عناصر تنظيم القاعدة الموجود الحالية لا تمت للتنظيم الأصلي بصلة، وإنما هي صنيعة و استخبارات أجنبية، حيث قامت بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ببناء تنظيمات على غرار القاعدة من عملائها وبثها في العديد من الأماكن الملتهبة في العالم لتنفيذ أغراضها.



وأكد الفايد لـ"الخليج 365"، أن السبب الرئيسي في ظهور التنظيم حاليًا في منطقة الجنوب العربي مع ميليشيات حزب الإصلاح، هو المطامع الأمريكية والإسرائيلية في منطقة باب المندب، خاصة مع الدور الذي لعبته في إغلاق الملاحة أمام إسرائيل في حرب 1973.

وأضاف الفايد، أن المتواجدين حاليًا أفراد دربتهم الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية يتم الزج بهم وتسميتهم القاعدة، مشيرًا إلى أن السيناريو القادم هو أن تطلب أطراف الشرعية أو الرئيس هادي من الأمم المتحدة التدخل في الجنوب العربي لمحاربة الإرهاب، وهنا يتم إرسال قوات أمريكية في باب المندب بشكل رسمي، ودون أن يطلق عليها قوات احتلال مثل ما حدث في العراق أو أفغانستان.