توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين مؤسسة إنجاز للتطوير العقاري ومؤسسة هندسة إبداع بالمكلا 

توقيع مذكرة تفاهم مشترك

كتب المكلا / أشرف باجبير

جرى بمدينة المكلا التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بين كل من مؤسسة إنجاز للتجارة والهندسة والتطوير العقاري ومؤسسة هندسة إبداع بالمكلا وقعها كل من المهندس / عبدالمجيد ديان المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز والمهندس / علي أبوبكر بارحيم رئيس مؤسسة هندسة إبداع وتهدف المذكرة إلى تبادل العلاقات المشتركة بين المؤسستين فيما يتعلق بتنفيذ الاعمال الهندسية والأنشائية والمعمارية والتصاميم والاشراف عليها وكذلك تقديم الاستشارات للمشاريع الهندسية وغيرها من الخدمات الفنية والهندسية المشتركة بين الجانبين .



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