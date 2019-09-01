قيادي جنوبي: السقوط الأخلاقي للشرعية الإخوانية لم يصل إليه أحد

القيادي الجنوبي فضل الجعدي

كتب عدن - الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي مساعد الأمين العام القيادي فضل الجعدي، اليوم السبت، "يروج حزب الإصلاح الإخونجي وحكومتهم عبر منظمات حقوقية تتبعهم وأخرى لهم أذرع داخلها وتعتمد على تقاريرهم عن إنتهاكات تقوم بها الأجهزة والأحزمة الأمنية في العاصمة عدن وأبين".



وأضاف الجعدي في تصريح - رصده "الخليج 365" - "بقدر قذارة مطابخهم التي عرفناها منذ زمن، فإنهم يمارسون الإسقاط العكسي على ما يقومون به هم من إخفاءات قسرية وتعذيب واختطافات وقتل، ولعل محافظة تعز ومأرب و شبوة شاهد على جرائمهم".

وتابع "ما نود قوله هو أن أدبياتنا وأخلاقياتنا ترفض أي انتهاكات أو أعمال خارجة عن القانون ، ونؤكد أن السقوط الأخلاقي الذي وصلت إليه الشرعية الإخوانية هو سقوط لم ولن يصل إليه أحد".

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