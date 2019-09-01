ارتفاع وتيرة القصف الحوثي على الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة 

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

ارتفعت وتيرة القصف العشوائي العنيف الذي تشنه مليشيات الحوثي خلال فترة الهدنة الأممية ، وخصوصاً مدينة حيس الواقعة جنوب الحديدة غرب اليمن بشكل مكثف وعنيف طال الأحياء السكنية المكتضة بالسكان والأسواق العامة ومزارع المواطنين.

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مصادر محلية في حيس قالت أن القصف الذي تشنه المليشيات بشكل عشوائي وعنيف لم يتوقف يوماً منذ عدة أشهر ، مستخدمة قذائف الهاون ، وأدت إلى تدمير ممتلكات المواطنين.

وتضيف المصادر أن قذيفة مدفعية الهاون سقطت على عمارة سعيد عبدالله الدحم في وسط المدينة وألحقت بها أضراراً كبيرة ، فيما سقطت قذائف أخرى في السوق العام في المدينة.

مصادر أخرى، أفادت عن سقوط عدد من قذائف الهاون على منازل المواطنين ودمرتها فيما ألحقت خسائر كبيرة بالممتلكات المادية في المنازل.