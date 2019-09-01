ارتفاع وتيرة القصف الحوثي على الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة 

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
ارتفعت وتيرة القصف العشوائي العنيف الذي تشنه مليشيات الحوثي خلال فترة الهدنة الأممية ، وخصوصاً مدينة حيس الواقعة جنوب الحديدة غرب اليمن بشكل مكثف وعنيف طال الأحياء السكنية المكتضة بالسكان والأسواق العامة ومزارع المواطنين.
مصادر محلية في حيس قالت أن القصف الذي تشنه المليشيات بشكل عشوائي وعنيف لم يتوقف يوماً منذ عدة أشهر ، مستخدمة قذائف الهاون ، وأدت إلى تدمير ممتلكات المواطنين.
وتضيف المصادر أن قذيفة مدفعية الهاون سقطت على عمارة سعيد عبدالله الدحم في وسط المدينة وألحقت بها أضراراً كبيرة ، فيما سقطت قذائف أخرى في السوق العام في المدينة.
مصادر أخرى، أفادت عن سقوط عدد من قذائف الهاون على منازل المواطنين ودمرتها فيما ألحقت خسائر كبيرة بالممتلكات المادية في المنازل.
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