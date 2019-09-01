حجة.. تجدد القصف الجوي على مواقع وتحصينات المليشيا بحرض

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ حجة

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، قصفها الجوي على مواقع وتحصينات للمليشيا في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ11 غارة جوية مواقع وتحصينات المليشيا في عدد من مناطق المديرية، وذلك بالتزامن مع مواجهات عنيفة تخوضها قوات الجيش منذ يوم الخميس.

وذكرت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

يشار إلى أن العشرات من مسلحي المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال مواجهات الأيام الماضية.