حجة.. تجدد القصف الجوي على مواقع وتحصينات المليشيا بحرض

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ حجة
جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، قصفها الجوي على مواقع وتحصينات للمليشيا في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ11 غارة جوية مواقع وتحصينات المليشيا في عدد من مناطق المديرية، وذلك بالتزامن مع مواجهات عنيفة تخوضها قوات الجيش منذ يوم الخميس.
وذكرت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
يشار إلى أن العشرات من مسلحي المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال مواجهات الأيام الماضية.
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