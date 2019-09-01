مدير صحة مأرب يتفقد مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة

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السبت 31 أغسطس 2019

مدير صحة مأرب

كتب مأرب - الخليج 365

تفقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة ومستوى الخدمات المقدمة لمرتاديه من المواطنين المرضى ويطلع على أبرز احتياجاته.

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وخلال الزيارة استمع الشدادي من مدير المستشفى الدكتور علي السعيدي إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى ، كما اطلع على قسم رعاية الأطفال الخدج والحضانات التي قدمتها منظمة استجابة لرعاية الأطفال الخدج والتقليل من وفيات الأطفال.

واستمع الشدادي من مدير المستشفى إلى أبرز الاحتياجات في ظل تزايد حالات الولادة التي يستقبلها المستشفى حيث استقبل خلال شهر أغسطس 89 حالة ولادة منها 11 حالة ولادة قيصرية.

وأشار السعيدي إلى جاحة المستشفى إلى الكادر المساعد للأطباء من الممرضات والفنيين إلى جانب أهمية الإسراع في بناء الدور الثاني من المستشفى ليتمكن من تقديم خدمات أفضل للمرضى والجمهور