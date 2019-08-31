شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هاني بن بريك يفاجئ الجميع ويوجة الآن دعوة لكل الجنوبيين بخصوص أبناء الشمال "النص" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال القيادي الجنوبي في ميليشيات ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، أنه لا توجد أي مشكلة بين الجنوبيين والشماليين.

وعزى بن بريك المشكلة بأنها مرتبطة بحزب الإصلاح اليمني، "ليس بيننا وبين الشماليين كشعب أي مشكلة، مشكلتنا مع حزب ألّاصلاح الإخونجي الإرهابي الذي يحاول حشد من معه من تنظيم القاعدة وداعش وبعض المغرر بهم وبعض المرتزقة أصحاب المغنم لغزو الجنوب".

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ووجه بن بريك دعوة لأبناء الجنوب قائلاً: "على كل ناشطي الجنوب يتنبهوا لهذا، الشعب الشمالي لاعلاقة له بهذا التنظيم الإرهابي يريد منا الخطأ"