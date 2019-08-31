إب.. مقتل مواطن أمام إدارة أمن يريم والجاني يلوذ بالفرار

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
إب - الخليج 365
قتل مواطن في محافظة إب وسط اليمن برصاص مسلح أمام مبنى إحدى المرافق الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن مواطنا قتل بسب حفرة في شارع صنعاء تعز بمدينة يريم شمال شرق محافظة إب أدت إلى شجار بين سائقين تسبب بمقتل أحدهما وسط فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.
وأضافت المصادر بأن شعارا نشب بين سائق باص يدعى عبدالله الكبسي وسائق سيارة صالون من أسرة بيت النباعي من أهالي قرية مرس بمديرية يريم بسب حفرة في الشارع العام وأمام مبنى إدارة الأمن الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وبعد المشادة بالكلام قام سائق الصالون بأخذ سلاحة وأطلق الرصاص على سائق الباص عبدالله الكبسي وارداه قتيلا على الفور.
وبحسب المصادر فإن الجاني لاذ بالفرار عقب الجريمة دون أن تحرك الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات أي ساكن رغم مناشدة المواطنين بالقبض على الجاني.
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