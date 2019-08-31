ورد الان... هذا ما حدث في السعودية وقناة العربية تقطع نشرتها وتبث هذا الخبر العاجل (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 4634950

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية، طالت بشكل كبير الديوان الملكي السعودي وعدداً من الوزارات والهيئات.

وعين الملك سلمان فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان بمرتبة وزير، وبندر بن محمد العيبان مستشاراً في المجلس، كما أعفى عقلاء بن علي العقلاء من منصبه نائباً لرئيس الديوان الملكي.

وجاء تعيين فهد العيسى في منصب رئاسة الديوان الملكي السعودي خلفاً لخالد بن عبدالرحمن العيسى، الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ 13 يوليو 2015.

وكان فهد بن محمد بن صالح العيسى، يشغل وظيفة مدير مكتب وزير الدفاع ( يشغله محمد بن سلمان ) بالمرتبة الممتازة، منذ تعيينه في 29 يناير 2015.

وشملت الأوامر الملكية، عدداً من المسؤولين في المناصب المهمة بتعيين قسم وإعفاء آخر من مناصبهم؛ إذ عين بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وعواد بن صالح العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وكذلك تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

وكذلك عين كل من ماجد بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالله بن شرف الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وأعفي بموجب الأوامر الصادرة من الديوان الملكي السعودي كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه، كما شمل الإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وخليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

وقرر الديوان تحويل “هيئة تطوير الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية في الرياض”، وإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وأيضا تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة.4634950