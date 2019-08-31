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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
شرعت عدد من القيادات في حزب الاصلاح بتعز باستدعاء مقاتليها للعودة من الحد الجنوبي السعودي وذلك على خلفية الإنتكاسة التي تعرضت لها قوات هادي جنوب اليمن.
ودعا حمود المخلافي من مقر إقامته في تركيا، مرتزقته المتواجدين في الحد الجنوبي للسعودية إلى سرعة العودة إلى جبهات القتال في محافظة تعز، و”ذلك لاستكمال تحريرها وحمايتها من المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها”.
وقال المخلافي إنه تجري الترتيبات لاستقبال الجنود العائدين من الحد الجنوبي للسعودية واحتوائهم في صفوف القوات الموالية للحكومة في تعز.
واعتبر المخلافي عودة مرتزقته من الحد الجنوبي “واجبا وطنيا مقدسا لا يقبل التنازع”.
وكان حزب الاصلاح قاد امس مسيرات رافضة للوجود الإماراتي في اليمن في شوارع مدينة تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عودة مرتقبة لمئات المرتزقة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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