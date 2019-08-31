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الخليج 365 – صعدة
كشف قيادي في انصار الله، عن تفاصيل العملية العسكرية التي جرت في مديرية كتاف، قبل ايام، وأدت الى سقوط لواء عسكري في أيدي الجيش واللجان الشعبية.
وعلق عضو المجلس السياسي لأنصار الله، محمد علي البخيتي ، على المعلومات التي اوردتها احدى الصفحات بموقع الفيسبوك والتي تحمل اسم صوت المقاومة الحر الموالية للعدوان وتضمن معلومات متعلقة بعملية كتاف، علق بالقول: “أن ما جاء في هذا المنشور صحيح وهناك معلومات اخطر سيتم الكشف عنها لاحقا”.
وتضمن منشور الصفحة التي يعقد بأنها من ضمن الصفحات التي يديرها حزب الاصلاح، رسالة الى جنودهم المرتزقة في جبهات القتال تدعوهم الى الحذر، متهمة تحالف العدوان بمحاولة إستنزاف الموالين لها.
واوردت الصفحة معلومات أولية عن ما جرى في كتاف عقب محاصرة ابطال الجيش واللجان الشعبية للواء عسكري تابع للعدوان في المديرية شمال صعدة طيلة ثلاثة أيام.. معترفة بوقع عدد كبير من المرتزقة في الاسر منهم 800 مرتزق من محافظات تعز و 600 من إب و 200 من ذمار و 300 من محافظة الجوف.. واشارت الى انه بعد إستسلام افراد اللواء قام الطيران السعودي بقصفهم مما ادى الى مقتل عدد كبير منهم، ليتم بعدها نقلهم الى صنعاء بالتسيق مع المنظمات الدولية ونقل المصابين الى المستشفيات.
واستكمالا لتعليقه على المنشور قال البخيتي: اهم حقيقة جائت في سياق المنشور هي أن دول العدوان تستهدف الأسرى من مرتزقتها بالقتل، لدرجة إننا بتنا نحرص على سرية أماكن احتجازهم أكثر من حرصنا على سرية أماكن تواجدنا كقيادات لأنصار الله، وهذه الحقيقة يعرفها خصومنا عن ظهر قلب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سقوط 1900 مرتزق في الأسر.. قيادي في أنصار الله بكشف المستور عن عملية كتاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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