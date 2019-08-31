الاكثر مشاهدة - ورد للتو : أول رد سعودي عاجل على طلب الرئيس هادي طرد الإمارات من اليمن..!

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : أول رد سعودي عاجل على طلب الرئيس هادي طرد الإمارات من اليمن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر يمني، عن رد سعودي صادم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إزاء شكواها ضد الإمارات واتهامها بشن غارات جوية على قواتها بعدن.

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وقال مدير مكتب قناة الجزيرة السابق في اليمن ومراسلها في واشنطن مراد هاشم ، ان مسؤولين عسكريين يمنيين تلقوا لوماً و تقريعاً من الجانب السعودي بسبب تحريك قواتهم باتجاه عدن .

وأضاف هاشم ان الجانب السعودي اعتبر أن ذلك خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت التزمت به وزارة الدفاع اليمنية.

وتابع : كان المسؤلون اليمنيون يتوقعون خلال اجتماع اليوم رداً سعودياً على الطلب اليمني بشأن اتخاذ موقف من الغارات التي شنتها الإمارات ضد قواتهم إلا أن الموقف السعودي كان صادماً للجانب اليمني.

ومن اللافت في هذا السياق هو أن بياني مجلس الأمن الدولي والخارجية الأمريكية تجنبا الإشارة إلى الغارات الاماراتية أو اتخاذ موقف ازاءها و دعما الدعوة السعودية لحوار في جدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي رغم ما ورد فيهما من إشارات بشأن احترام مؤسسات الدولة و رفض السيطرة عليها بالقوة.