شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : مصرع قائد لواء بغارة سعودية .. وإعلان رسمي يكشف (تفاصيل) ما حدث .. شاهد (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت 31 اغسطس 2019 م بمصرع أحد قيادتها العسكرية الكبيرة. ​ Advertisements ​ وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن ما يسمى قائد فرع الشرطة العسكرية بمحور صعدة ومساعد قائد قوات حرس الحدود المدعو اللواء «أمين حميد الحميري» قد لقى مصرعه خلال المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني قبل ايام في جبهات محافظة صعدة معقل زعيم الجماعة «شمالي اليمن». يشار الى ان قوات الجيش الوطني، مدعوماً من قوات التحالف العربي تخوض، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل زعيم المليشيات الحوثية بمديريات محافظة صعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عــاجل : مصرع قائد لواء بغارة سعودية .. وإعلان رسمي يكشف (تفاصيل) ما حدث .. شاهد (الاسم والصورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.