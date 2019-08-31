الاكثر مشاهدة - عاجل : وزير الدفاع اليمني يعلن انطلاق معركة التحرير في عدن ويكشف (بالاسم) هوية القائد الفعلي .. وتوجيهات برفع الجاهزية في مارب (تطورات متسارعة)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الدفاع اليمني يعلن انطلاق معركة التحرير في عدن ويكشف (بالاسم) هوية القائد الفعلي .. وتوجيهات برفع الجاهزية في مارب (تطورات متسارعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشي، أن القوات المسلحة تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية فى حماية النظام والقانون وحفظ الأمن والاستقرار.

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وقال وزير الدفاع في تصريحات مقتضبة لـقناة اليمن الفضائية، تابعها عليها "ناس تايمز" قبل قليل "إن تلك الحملة المشتركة في محافظات شبوة وأبين وعدن تجري تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبالتنسيق التام مع قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، وجه الفريق المقدشي، بضرورة مضاعفة الجهود وررفع جاهزية المستشفيات لاستقبال جرحى الجيش والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تقديراً لتضحياتهم الرائدة فى سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية، وففقا لوكالة الأنباء اليمينة "سبأ" .

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع، اليوم السبت، لجرحى الجيش الوطنى الذين يتلقون العلاج فى المستشفى العسكرى بمحافظة مأرب، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشاد المقدشى بالتضحيات والبطولات التى يحرزها ويسطرها أبطال القوات المسلحة فى مختلف الميادين والجبهات، مؤكداً أن تلك الدماء الزكية التى يبذلها الشعب اليمنى لن تذهب هدرا وسيخلدها التاريخ ويتدارسها الأجيال.

وترأس الفريق المقدشي- خلال الزيارة- اجتماعاً بإدارة المستشفى واستمع لشرح حول الخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والصعوبات التى يواجهها المستشفى، واطّلع على المخططات الهندسية للمجمع الطبى العسكري، مشيداً بجهود إدارة المستشفى والطاقم الطبى المبذولة فى سبيل الرعاية والاهتمام بالجرحى.

وثمّن وزير الدفاع مواقف الأشقاء فى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مساندة الشعب اليمنى لاستعادة دولته وشرعيته ومواجهة المليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من ايران، وجهودهم الداعمة للشرعية وللقوات المسلحة اليمنية وتضحياتهم المبذولة فى سبيل المعركة المشتركة لصد المخططات الايرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.